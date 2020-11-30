РИАМО - 30 ноя. Врач посоветовала отказаться от использования косметики, особенно тональных средств, при ношении маски в период пандемии коронавируса, это позволит избежать проблем с кожей, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.
Также специалист посоветовала отказаться от экспериментов с новыми средствами по уходу за кожей до окончания эпидемии, в особенности тех, которые потенциально могут вызвать раздражение: химических пилингов, ретиноидов, продуктов на спиртовой основе. Постоянное ношение маски может повысить чувствительность кожи и сделать ее более восприимчивой к агрессивным факторам внешнего воздействия, поэтому не стоит усугублять ситуацию искусственно.
Рекомендуется каждый день очищать кожу и пользоваться увлажняющими средствами, которые создадут дополнительный защитный барьер. Лучше всего подойдут крема, которые содержат церамиды и гиалуроновую кислоту.
«Если у вас диагностировано кожное заболевание, например, акне или розацеа, особенно важно соблюдать назначенное врачом-дерматологом лечение. Контролировать болезнь поможет ваша исполнительность в соблюдении назначений и грамотно составленная терапия», — добавила врач.
В Подмосковье необходимо носить маски и перчатки в связи с распространением коронавируса. Дерматолог объяснила, что последствия сухости кожи лечатся косметическими средствами, а коронавирус — нет. Если вы не можете справиться с сухостью самостоятельно, то нужно обратиться к специалисту.
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Текстовая трансляция
30 НОЯБРЯ
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