РИАМО - 30 ноя. Врач посоветовала отказаться от использования косметики, особенно тональных средств, при ношении маски в период пандемии коронавируса, это позволит избежать проблем с кожей, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«Под маской макияж с большей вероятностью закупорит поры и приведет к появлению высыпаний. Если от использования декоративной косметики отказаться не получается, отдавайте предпочтение продуктам с пометкой «некомедогенные», — сказала главный внештатный специалист по дерматологии и косметологии министерства здравоохранения Московской области Наталия Махнева.

Также специалист посоветовала отказаться от экспериментов с новыми средствами по уходу за кожей до окончания эпидемии, в особенности тех, которые потенциально могут вызвать раздражение: химических пилингов, ретиноидов, продуктов на спиртовой основе. Постоянное ношение маски может повысить чувствительность кожи и сделать ее более восприимчивой к агрессивным факторам внешнего воздействия, поэтому не стоит усугублять ситуацию искусственно.

Рекомендуется каждый день очищать кожу и пользоваться увлажняющими средствами, которые создадут дополнительный защитный барьер. Лучше всего подойдут крема, которые содержат церамиды и гиалуроновую кислоту.

«Если у вас диагностировано кожное заболевание, например, акне или розацеа, особенно важно соблюдать назначенное врачом-дерматологом лечение. Контролировать болезнь поможет ваша исполнительность в соблюдении назначений и грамотно составленная терапия», — добавила врач.

В Подмосковье необходимо носить маски и перчатки в связи с распространением коронавируса. Дерматолог объяснила, что последствия сухости кожи лечатся косметическими средствами, а коронавирус — нет. Если вы не можете справиться с сухостью самостоятельно, то нужно обратиться к специалисту.

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Текстовая трансляция

30 НОЯБРЯ

- С 1 октября Госадмтехнадзор провел в Московской области 2145 рейдов на соблюдение масочного режима в 64 округах.

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- Почти 40% россиян перестали пользоваться наличными деньгами во время пандемии коронавируса. Российская Федерация является одной из мировых лидеров по росту безналичных платежей.

Хотим узнать ваше мнение Отказались ли вы от наличных денег из-за коронавируса? 31% Да, это дополнительная мера профилактики 31% Нет, не вижу в этом смысла 31% Обрабатываю руки после каждого контакта с деньгами 31% Перешел на безналичный расчет еще до пандемии 31% Хотел бы, но не везде принимают карты Результаты

- За минувшие сутки в Подмосковье после лечения от коронавирусной инфекции поправились 592 человека. Всего выздоровели и выписались 79 847 человек.

- Власти Москвы не планируют вводить новые ограничения для предприятий из‑за Covid. В мегаполисе усилят контроль за соблюдением противоэпидемиологических мер в общественных местах.

- В Подмосковье ежедневно госпитализируют около 1 тысячи человек с коронавирусом. Всем Covid-пациентам в случае необходимости предоставят возможность госпитализации, чтобы больные смогли пройти тесты, сделать анализы и получить лечение.

- В Подмосковье проработают сокращение ограничительных мер, которые ввели в связи с распространением коронавирусной инфекции, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Наша задача - избежать дальнейших ограничений. Более того, обращаю внимание наших юристов, нужно внимательно посмотреть и те, которые могут быть избыточными на данном этапе

- В Подмосковье планируют открыть около 90 пунктов вакцинации от Covid‑19. Пункты будут в каждом муниципалитете.

- В Москве госпитализировали еще 1329 человек с коронавирусом. На аппаратах ИВЛ в столичных больницах находятся 396 Covid‑пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 26 338 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 064 больных. В Москве - 6 511.

- В Москве не планируют закрывать фудкорты в ТЦ из‑за коронавируса. ТЦ соблюдают антиковидные меры

- 74 пациента с коронавирусной инфекцией умерли в столице за сутки. За весь период пандемии жертвами Covid-19 в городе стали 8902 человека.