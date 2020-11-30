РИАМО - 30 ноя. Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома 1901 года постройки пройдет на улице Покровка в Москве, проектная документация для объекта уже согласована, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

Дом, где будет проводиться капитальный ремонт, расположен на улица Покровка, дом 31, строение 1Г, Басманный район.

«Проектные решения внутренних работ включают замену облицовочной плитки пола лестничных площадок и тамбуров подъездов на новую керамогранитную, ремонт стен, потолков, балок и декоративных элементов и их окраску. Помимо этого, обновят металлические перила и деревянные поручни лестниц, а стены в уровнях входных групп и первых этажей подъездов облицуют плиткой», – сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Он добавил, что замена металлических и деревянных дверей входа в подъезд и черного хода, дверей тамбура и холла предусмотрены проектом, также в рамках него будут установлены новые окна на лестничных клетках.

Фасады здания будут промыты и обработаны антисептическими составами в местах замачивания, также будет проведена их очистка. Проведение ремонтных работ включает в себя ремонт цоколя, приямков, штукатурного слоя с ремонт с последующей окраской стен, внешних оконных откосов, декоративных элементов в виде молдингов, замков и карнизов.

Проект предполагает обновление металлических перил и поручней крыльца одного из подъездов, а также восстановление флагодержателей. В рамках капремонта системы электроснабжения заменят магистральные стояки квартир и этажные щиты, водно-распределительное устройство, а также общедомовое освещение. Системы горячего и хозяйственно-питьевого водоснабжения, отопления и бытовой канализации обновят дополнительно.