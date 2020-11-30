РИАМО - 30 ноя. На юго-западе Москвы могут построить торгово-офисный объект, его возведение возможно на участке площадью 0,37 гектара, который на текущий момент свободен от застройки, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия столицы приняла решение о целесообразности внесения изменений в правила землепользования и застройки в отношении территории по адресу: Новоясеневский проспект, владение 8А. Земельный участок располагается в Ясеневе. После того, как в ПЗЗ будут внесены изменения, участок площадью 0,37 гектара планируют выставить на торги.

«Здесь можно будет построить торгово-офисный объект. Его суммарная поэтажная площадь может составить 6,6 тысячи квадратных метров», – сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.​