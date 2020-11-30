РИАМО - 30 ноя. В Дубне, Видном и Пушкине состоятся бесплатные кинопоказы в формате автокинотеатра, которые пройдут без предварительной регистрации, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Подмосковный «Кинопаркинг» приглашает на декабрьские кинопоказы зрителей, которые хотят посмотреть фильмы под открытым небом.

«В первый зимний месяц жителей и гостей Подмосковья ждут отечественные и зарубежные кинохиты последних лет: драмы «Еще по одной», «Крестная мама», комедии «Хандра», «Виктория», боевик «Форпост» и другие», – говорится в сообщении.

«Кинопаркинг» начал работу в июне 2020 года. Проект «Мособлкино» был запущен при поддержке министерства культуры Подмосковья. За полгода его география увеличилась. Сейчас кинопаркинги открыты более чем в 20 городах региона, а суммарное количество посещений превысило отметку в 12 тысяч автомобилей.