РИАМО - 30 ноя. Согласно исследованию Юkassa, в минувшую «черную пятницу» число покупок в российских интернет-магазинах выросло на 61% по сравнению с обычными выходными месяцем раньше, средний чек был ниже на 10% в дни распродаж и составил 4963 рублей, говорится в сообщении пресс-службы ЮMoney.

«В эту «черную пятницу» по сравнению с прошлогодней средний чек в интернет-магазинах вырос на 12%. Количество платежей за онлайн-покупки увеличилось в 1,7 раз, их оборот — в 1,9 раз», — говорится в сообщении.

Самым большим спросом у россиян традиционно пользуются одежда и обувь, электроника и бытовая техника, товары для дома.

В периоды «черных пятниц» 2017-2019 годов обороты в российских интернет-магазинах были в среднем в 1,5 раза выше по сравнению с обычными выходными ноября этих же лет. При этом покупок было больше в 1,5-1,8 раза. Средний чек тоже увеличивался, но не сильно.

«Прошедшая «черная пятница» стала самой успешной для российского онлайн-бизнеса за последние четыре года, в том числе за счет изменения паттернов покупательского поведения и перехода покупателей в онлайн», — отметил генеральный директор ЮMoney Иван Глазачев.

Он добавил, что вырос сегмент цифрового контента — повышенный спрос на кино, музыку, игры, онлайн-курсы. Это стимулирует дальнейшее развитие сервисов, которые работают по подписной модели.