РИАМО – 1 дек. Со вторника пассажиры, которым положен льготный проезд, смогут приобретать билеты на поезда дистанционно, сообщает «Российская газета».

Соответствующее постановление подписал ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Теперь льготникам не нужно будет привозить необходимые документы на вокзал.

«Операторы сами будут получать все необходимые для этого данные в электронном виде через федеральные информационные системы», — говорится в сообщении.

Если пассажир купит льготный билет на официальном сайте перевозчика, но не сможет им воспользоваться, у него будет возможность вернуть деньги. Заявление для этого можно будет подать на портале госуслуг.

Это касается инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны, Героев России, участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

Такой формат позволит ускорить процесс оформления билетов.

Ранее в мобильных приложениях «Электрички Туту.ру» появилась возможность купить билеты на пригородные поезда. Новая функция доступна в Московском транспортном узле.​