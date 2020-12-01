РИАМО – 1 дек. Со вторника российские медицинские работники смогут пожаловаться на портале госуслуг на отсутствие или задержку выплат в связи с пандемией коронавируса, сообщается на сайте Госдумы.

«По результатам рассмотрения жалобы будет проведена проверка», — говорится в сообщении.

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин подписал документ, согласно которому в России продлевают выплаты медработникам, которые участвуют в оказании помощи больным на фоне пандемии коронавируса.

Выплаты будут производить каждый месяц с ноября 2020 года по 31 декабря 2021 года. Их получат врачи, лица, которые не оказывают помощь, но контактируют с Covid-пациентами в рамках должностных обязанностей, а также те, кто оказывает помощь по диагностике и лечению коронавируса.

Кроме того, выплаты положены среднему и младшему медперсоналу, который борется с коронавирусной инфекцией.

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