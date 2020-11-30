РИАМО - 30 ноя. Мобильный отряд «Школы безопасности» военно-патриотического центра «Граница» из Мытищ принял участие в практических занятиях на местности под названием «Зимний Бивак», организованных детско-юношеским центром «Турист», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Мероприятие прошло при поддержке Союза казаков, воинов России и зарубежья (хутор Юдинский городского округа Мытищи), а также комиссии Общественной палаты Мытищ.

«В составе отряда принимали участие две группы — младшая «Добрыня» и старшая — «Будущие защитники Отечества». Занятия проводились в форме туристического маршрута», — говорится в сообщении.

Для младшей группы на маршруте было представлено три дисциплины: «Ориентирование», «Установка Бивака» и ответы на вопросы из области природоведения и экологии.

Старшей группе пришлось преодолеть девять испытаний: «Стрельбу из лука или арбалета», «Метание гранаты», «Ориентирование на местности», «Оказание первой медицинской помощи», «Транспортировка пострадавшего двумя носильщиками из трех или четырех рук», «Международная авиационная аварийная жестовая сигнализация», «Аварийная обвязка», «Переправа по параллельным перилам с грудной повязкой», «Аварийный бивак» с разжиганием костра, кипячением воды, оборудование места для дров и пил, оборудование места для мусора.

После проведения совместного занятия военно-патриотический центр «Граница» организовал собственный бивак с приготовлением обеда для всего отряда. Обустройством бивака занималась младшая группа «Добрыня».

Такие выходы являются одним из интересных направлений практических занятий центра, которыми ребята занимаются с большим удовольствием. Они получают новые навыки, проводят время на природе с пользой для собственного здоровья.

«Полевые выходы — это одна из наиболее удачных форм реализации полученных теоретических знаний на практике, где каждый воспитанник в интересной и увлекательной обстановке может оценить собственные силы и знания», — отметили специалисты военно-патриотического центра «Граница».