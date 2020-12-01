РИАМО - 1 дек. Со вторника россияне смогут узнавать, какие льготы положены именно им, сообщается на сайте Госдумы.
Сейчас многие жители не знают, какие льготы положены именно им.
Со вторника жителям будут приходить уведомления о положенных им льготах. Так, информация об этом будет доступна на портале госуслуг.
Кроме того, информацию о соцподдержке можно будет получить по телефону и при посещении органов власти.
Данные о социальной поддержке, которая доступна каждому жителю, будут вноситься в Единую государственную информационную систему социального обеспечения.
Ранее в Подмосковье приняли закон о бюджете региона на 2021-2023 годы. Так, в следующем году на программу «Социальная защита населения Московской области» планируют направить 94,2 миллиарда рублей.
Дополнительные субсидии на выплату региональных социальных доплат к пенсии составят 432 миллиона рублей, общий размер субсидии — 3,4 миллиарда рублей. На ежемесячную выплату на детей от трех до семи лет направят 249 миллионов рублей, общий объем субсидии – 3,1 миллиарда рублей.
В Москве в 2021-2023 годах на реализацию госпрограммы «Социальная поддержка жителей города Москвы» планируют потратить 1,76 триллиона рублей.
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