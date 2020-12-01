РИАМО - 1 дек. Со вторника россияне смогут узнавать, какие льготы положены именно им, сообщается на сайте Госдумы.

Сейчас многие жители не знают, какие льготы положены именно им.

«У людей будет возможность получить информацию обо всех социальных услугах и льготах, которые полагаются, в удобном для них формате, например, через портал «Госуслуги», по телефону», — сказал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Со вторника жителям будут приходить уведомления о положенных им льготах. Так, информация об этом будет доступна на портале госуслуг.

Кроме того, информацию о соцподдержке можно будет получить по телефону и при посещении органов власти.

Данные о социальной поддержке, которая доступна каждому жителю, будут вноситься в Единую государственную информационную систему социального обеспечения.

Ранее в Подмосковье приняли закон о бюджете региона на 2021-2023 годы. Так, в следующем году на программу «Социальная защита населения Московской области» планируют направить 94,2 миллиарда рублей.

Дополнительные субсидии на выплату региональных социальных доплат к пенсии составят 432 миллиона рублей, общий размер субсидии — 3,4 миллиарда рублей. На ежемесячную выплату на детей от трех до семи лет направят 249 миллионов рублей, общий объем субсидии – 3,1 миллиарда рублей.

В Москве в 2021-2023 годах на реализацию госпрограммы «Социальная поддержка жителей города Москвы» планируют потратить 1,76 триллиона рублей.