РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 ноя. Два красногорских предпринимателя стали победителями регионального этапа всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года», сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Региональный этап конкурса проходил под патронажем министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Заявки на участие принимались от социальных предпринимателей и некоммерческих организаций Подмосковья.

«В федеральный этап вышли два проекта из Красногорска - социально ориентированное предприятие «Травушка-муравушка» (ИП Пилюгина Евгения Александровна) и индивидуальный предприниматель Роман Сергеевич Соловьев с онлайн-школой «ДЦП Ангел»», - говорится в сообщении.

Цель социальной мастерской «Травушка-муравушка» - обеспечение рабочими местами лиц с ограниченными возможностями и безвозмездное обучение их ремеслу по изготовлению декора - кашпо, флорариумы, картины из натуральных материалов.

Онлайн-школа «ДЦП Ангел» – это практические и теоретические занятия для родителей детей с детским церебральным параличом. Цель проекта: дать базовые теоретические знания о ДЦП, научить родителей самостоятельно заниматься с ребенком ЛФК.

«Федеральный этап конкурса будет проводиться с 1 по 30 декабря 2020 года. Подведение итогов - в феврале 2021 года», - заключается в материале.



