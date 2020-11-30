РИАМО - 30 ноя. Комплекс городского хозяйства укомплектован работниками, они получают все необходимые бытовые и социальные условия, заявил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Еще в сентябре в ЖКХ наблюдался дефицит кадров, но мы поработали с регионами, сегодня наш штат практически укомплектован рабочими ручной уборки. Мы набрали необходимое количество водителей и кровельщиков», — сказал Бирюков в интервью «Российской газете», опубликованном в понедельник.

По его словам, последние особенно нужны столице — на ее территории 17 тысяч зданий с двускатными крышами, только в жилом фонде — 12,5 тысячи таких домов. Для безопасности прохожих крыши нужно вовремя очищать от сосулек.

«Работа в городском хозяйстве очень сложная. Начинаются снегопады, о выходных людям приходится забыть. <…> Не каждому под силу выдержать интенсивность работы, но тем, кто остается и работает, создаем бытовые и социальные условия», — добавил Бирюков.

Коммунальные рабочие получают общежития, оборудованные по всем санитарным нормам, медконтроль за состоянием здоровья и врачебную помощь при необходимости.

Кроме того, город обеспечивает конкурентноспособную зарплату. К примеру, водители зарабатывают в месяц примерно 60 тысяч рублей, крановщики, машинисты автовышек и другие — еще больше. В целом за 10 лет уровень зарплаты в сфере ЖКХ значительно вырос, заключил чиновник.