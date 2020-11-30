РИАМО - 30 ноя. В столице не зафиксировано проблем с вывозом отходов, операторы справляются со своими обязанностями, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Я бы не сказал, что мусора и твердых бытовых отходов стало больше. Ведь многие предприятия весной не работали. С уборкой всех отходов операторы справились», — сказал Бирюков в интервью «Российской газете», опубликованном в понедельник.

По его словам, с начала года в Москве внедрена система раздельного сбора мусора. Уже 600 тысяч тонн вторичного сырья выделено на переработку, а до конца года это количество планируется увеличить до 800 тысяч тонн.

«Приятно, что москвичи охотно подключились к этой работе и уже не путают среди контейнеров синий с серым. Условия же для такого подхода есть у всех — по столице оборудовано около 60 тысяч контейнеров для раздельного сбора твердых бытовых отходов», — сказал заммэра.