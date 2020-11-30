РИАМО - 30 ноя. В столице растет количество домов, жители которых сами могут регулировать в квартире температуру воздуха, в текущем году их стало уже 1,5 тысячи, сообщил сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в городе проводится эксперимент с установкой автоматизированных узлов управления подачи тепла, которые регулируют температуру в зависимости от погоды.

«Москвичи называют их «аушками». Для их установки мы пригласили инвесторов. В течение пяти-шести лет эти системы окупают себя, экономя потребление тепловых ресурсов от 15 до 25%», — заявил Бирюков в интервью «Российской газете», опубликованном в понедельник.

Заммэра подчеркнул, что сэкономленные деньги делятся между инвестором, за чей счет был установлен узел, и жителями, которые начинают меньше платить за отопление и горячую воду.

«Между прочим, это (горячее водоснабжение - ред.) самая дорогая строка в квитанции по оплате коммунальных услуг», — напомнил Бирюков.

В 2019 году в Москве было 800 домов с автоматизированными узлами управления подачи тепла, а в 2020-м — уже 1,5 тысячи, резюмировал чиновник.