РИАМО - 30 ноя. Количество просроченных платежей за услуги ЖКХ в столице резко сокращается, уровень собираемости платежей на текущий момент составляет 96%, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Из-за пандемии коронавируса в столице объявлен мораторий до 1 января 2021 года на отключение за долги света, воды и других услуг. Приостановлено начисление пени за неоплату услуг ЖКХ.

«В течение трех месяцев самоизоляции задолженность выросла на 2,65 миллиарда рублей. Но огромное спасибо нашим сознательным горожанам: после того, как ограничения были сняты, большая часть из них произвели оплату. В итоге из долгов осталось 35 миллионов рублей», — сказал Бирюков в интервью «Российской газете», опубликованном в понедельник.

Он подчеркнул, что с каждым должником ведется индивидуальная работа. На злостных неплательщиков управляющие компании подают в суды, количество просроченных платежей резко сокращается.

На сегодняшний день уровень собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги в городе составляет 96%, заключил Бирюков.