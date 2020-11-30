РИАМО - 30 ноя. Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала матч ЦСКА с «Рубином» в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает Газета.ru.

Команды встретились на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. ЦСКА проиграл со счетом 1:0. Мяч в ворота ЦСКА отправил нападающий «Рубина» Джордже Деспотович.​

«​Еврокубки, не доставляющие никакой радости, стали проклятием для их участников. Игорь Ларионов привез хоккейную молодежку на Евротур, надо брать пример. Думаю, что пару очков подрастающее поколение в 15 матчах наберет», — написала Канделаки в своем Telegram.