РИАМО - 30 ноя. Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала матч ЦСКА с «Рубином» в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает Газета.ru.
Команды встретились на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. ЦСКА проиграл со счетом 1:0. Мяч в ворота ЦСКА отправил нападающий «Рубина» Джордже Деспотович.
«Еврокубки, не доставляющие никакой радости, стали проклятием для их участников. Игорь Ларионов привез хоккейную молодежку на Евротур, надо брать пример. Думаю, что пару очков подрастающее поколение в 15 матчах наберет», — написала Канделаки в своем Telegram.
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