РИАМО - 30 ноя. На участок земли для ведения личного подсобного хозяйства в Солнечногорске площадью тысячу квадратных метров объявлен аукцион, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Начальная цена годовой арендной платы за пользование земельным участком составляет 601 тысячу рублей. Срок аренды 13 лет 2 месяцев. Земельный участок предусмотрен для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), не огорожен, а также свободен от капитальных строений и сооружений», – говорится в сообщении.

Земельный участок располагается в деревне Кочугино в городском округе Солнечногорск. Для того, чтобы побороться за участок в аукционе, необходимо подать заявку на участие в нем по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, 69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», строение 17, «Региональный центр торгов».

Заявочная кампания на приусадебный земельный участок ведется до 27 января следующего года. Торги пройдут 1 февраля 2021 года.

Аукцион объявлен комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией городского округа Солнечногорск.