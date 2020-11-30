РИАМО - 30 ноя. Торги по аренде помещений свободного назначения в Красногорске проведут в декабре текущего года, отправить заявки на участие в торгах можно до 15 и 23 декабря, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«В этом декабре комитет по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией городского округа Красногорск проводит торги по аренде помещений свободного назначения, расположенных в городе Красногорск», – говорится в сообщении.

Первый лот представляет собой помещение на первом этаже 10-этажного жилого дома по улице Братьев Горожанкиных дом 16. Помещение сдается в аренду на пять лет по цене 72 тысячи рублей в год. Общая площадь лота составляет 16,6 квадратных метров и включает в себя помещение 11,6 квадратных метров, а также коридор, санузел.

Заявку на участие можно подать до 15 декабря на электронной площадке «РТС-тендер» www.rts-tender.ru по номеру 43283.

Второй лот – помещение подвала, площадь которого составляет 32,5 квадратных метра. Оно сдается в аренду на 5 лет по цене 139 тысяч рублей в год и располагается в 4-этажном жилом доме по улице Чайковского, дом 13 среди жилой и административной застройки около Волоколамского шоссе.

Заявку на участие можно подать до 23 декабря на электронной площадке «РТС-тендер» www.rts-tender.ru по номеру 43418.

Третий лот представляет собой помещение магазина на первом этаже 2-этажного дома в микрорайоне Опалиха, которое сдается в аренду на пять лет за 340 тысяч рублей. Общая площадь помещения, которая включает в себя торговый зал, санузел, кабинет, а также служебные помещения, составляет 70,8 квадратных метров. Лот располагается по адресу: микрорайон Опалиха, улица Полюсная, дом 3.

Заявку на участие можно подать до 23 декабря на электронной площадке «РТС-тендер» www.rts-tender.ru по номеру 43725.

Найти самую актуальную и полную информацию можно на Едином портале торгов Московской области https://torgi.mosreg.ru/#/.