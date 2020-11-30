РИАМО - 30 ноя. Электронный аукцион по продаже нежилого помещения объявлен в городском округе Красногорск, начальная стоимость лота, площадь которого равна 173,7 квадратного метра, составляет порядка 4,966 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

На торги, которые пройдут в электронной форме, выставлен подвал в 4-этажном жилом доме по улице Пионерской, дом 3.

«Объект нежилого фонда включает несколько кабинетов, санузел, кладовую, общая площадь 173,7 квадратного метра, расположен среди жилой застройки в городе Красногорск между улицей Речной и Волоколамским шоссе. Расстояние от Волоколамского шоссе не более 200 метров», – говорится в сообщении.

Заявку на участие можно подать до 7 декабря на электронной площадке «РТС-тендер» www.rts-tender.ru по номеру 44818.