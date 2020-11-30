РИАМО - 30 ноя. Нежилое помещение выставили на торги по аренде в Серпухове, в нем предполагается размещение офисов, розничной и оптовой торговли, а также оказание бытовых услуг населению, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией городского округа Серпухова Московской области объявлен аукцион в электронной форме по аренде нежилого помещения площадью 61,1 квадратного метра, расположенного в Серпухове, улица Буденного, дом 9, помещение 8», – говорится в сообщении.

Помещение с коммерчески выгодным месторасположением подходит для ведения бизнеса. Оно располагается в жилой зоне с высокой интенсивностью пешеходных и транспортных потоков. Срок аренды – 5 лет. Стартовая величина годовой арендной платы за то, чтобы пользоваться объектом, составляет 23 тысячи рублей. Аукцион пройдет 25 января следующего года.

Заявку на участие можно подать до 20 января 2021 года на электронной площадке «РТС-тендер» по номеру 44053.