РИАМО - 30 ноя. В мобильных приложениях «Электрички Туту.ру» на платформах iOS и Android, которыми пользуются 2,5 миллиона человек в месяц, теперь можно купить билеты на пригородные поезда, говорится в сообщении пресс-службы АО «Центральная ППК».

Новая функция доступна в Московском транспортном узле, на направлениях, которые обслуживает АО «Центральная ППК».

«Туту.ру был первым сервисом, предложившим пользователям онлайн-расписание электричек, еще 17 лет назад. Теперь он стал первым, кто продает билеты на электропоезда, не являясь официальным транспортным перевозчиком. Проездные документы можно купить для разовой поездки в одну сторону: это самый распространенный запрос пассажиров пригородных поездов — 60%», - говорится в сообщении.

Таким образом, новая функция в приложении Туту.ру даст еще один вариант для оформления билетов на электричку нескольким миллионам человек. Кроме того, данный сервис — это дополнительный способ бесконтактной покупки проездных документов на пригородные поезда. Бесплатные приложения «Электрички Туту.ру» доступны в Google Play и App Store.