РИАМО - 30 ноя. В Химках проводится проверка по факту смерти мужчины в результате пожара, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

29 ноября в ходе тушения возгорания в техническом помещении чердака многоэтажного дома обнаружено тело неизвестного мужчины на вид 40-50 лет.

«Организовано проведение доследственной проверки», - говорится в сообщении.

Следователь осмотрел место происшествия и назначил проведение судебно-медицинской экспертизы.

Устанавливаются причины и обстоятельства пожара.