РИАМО - 30 ноя. Аналитики агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) рассказали, что средние ставки по ипотеке в России в начале 2021 года могут снизиться, сообщает Федеральное агентство новостей.

Средняя ставка в 2021 году может составить 6,8-7%, без учета льготной ставки – 7,4-7,5%.

«Опустить ставки ниже не позволит необходимость поддерживать доходность вкладов — ключевого источника фондирования ипотеки», — говорится в сообщении.

По мнению экспертов, нет вероятности того, что на ипотечном рынке в России возникнет «пузырь».​