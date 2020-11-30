РИАМО - 30 ноя. Ежедневно дезинфекцией жилых домов в Москве заняты порядка 50 тысяч человек, они работают с соблюдением всех предписаний Роспотребнадзора, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Люди работают в комбинезонах, масках и перчатках. Препараты для обработки у них все сертифицированные, отвечающие требованиям Роспотребнадзора», — сказал Бирюков в интервью «Российской газете», опубликованном в понедельник.

По его словам, в теплое время года работники обрабатывали и детские площадки, и спортивные площадки, а также места накопления бытовых отходов и мусоровозы.

В связи с ростом случаев заражения коронавирусом в Москве продолжают действовать ограничения: жители из группы риска должны оставаться дома и не покидать его без острой необходимости, сотрудники компаний работают на удаленке, студенты и школьники учатся дистанционно.

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Текстовая трансляция

30 НОЯБРЯ

- С 1 октября Госадмтехнадзор провел в Московской области 2145 рейдов на соблюдение масочного режима в 64 округах.

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- Почти 40% россиян перестали пользоваться наличными деньгами во время пандемии коронавируса. Российская Федерация является одной из мировых лидеров по росту безналичных платежей.

Хотим узнать ваше мнение Отказались ли вы от наличных денег из-за коронавируса? 31% Да, это дополнительная мера профилактики 31% Нет, не вижу в этом смысла 31% Обрабатываю руки после каждого контакта с деньгами 31% Перешел на безналичный расчет еще до пандемии 31% Хотел бы, но не везде принимают карты Результаты

- За минувшие сутки в Подмосковье после лечения от коронавирусной инфекции поправились 592 человека. Всего выздоровели и выписались 79 847 человек.

- Власти Москвы не планируют вводить новые ограничения для предприятий из‑за Covid. В мегаполисе усилят контроль за соблюдением противоэпидемиологических мер в общественных местах.

- В Подмосковье ежедневно госпитализируют около 1 тысячи человек с коронавирусом. Всем Covid-пациентам в случае необходимости предоставят возможность госпитализации, чтобы больные смогли пройти тесты, сделать анализы и получить лечение.

- В Подмосковье проработают сокращение ограничительных мер, которые ввели в связи с распространением коронавирусной инфекции, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Наша задача - избежать дальнейших ограничений. Более того, обращаю внимание наших юристов, нужно внимательно посмотреть и те, которые могут быть избыточными на данном этапе

- В Подмосковье планируют открыть около 90 пунктов вакцинации от Covid‑19. Пункты будут в каждом муниципалитете.

- В Москве госпитализировали еще 1329 человек с коронавирусом. На аппаратах ИВЛ в столичных больницах находятся 396 Covid‑пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 26 338 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 064 больных. В Москве - 6 511.

- В Москве не планируют закрывать фудкорты в ТЦ из‑за коронавируса. ТЦ соблюдают антиковидные меры

- 74 пациента с коронавирусной инфекцией умерли в столице за сутки. За весь период пандемии жертвами Covid-19 в городе стали 8902 человека.