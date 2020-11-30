РИАМО - 30 ноя. Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что предстоящая зима в городе будет теплее среднестатистической, но морозы все же придут в столицу.

«Зима в этом году будет теплее среднестатистической, но холоднее прошлогодней. Снега — метра полтора, то есть столько, сколько бывает обычно в столице», — сказал Бирюков в интервью «Российской газете», опубликованном в понедельник.

Он подчеркнул, что коммунальные службы города готовы к работе в независимости от климатических условий.

«Температура воздуха и в декабре, и в январе будет выше средней, но я бы не сказал, что будет совсем тепло. Придут и морозы, причем, сильные. Скорее всего, тоже как обычно, в конце января и первой половине февраля», — отметил заммэра.

Бирюков добавил, что противогололедных реагентов в городе достаточно — остались запасы еще с прошлого года. По итогу был закуплен только недостающий объем материалов.