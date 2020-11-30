РИАМО - 30 ноя. Сыры Московской области вошли в тройку лидеров в народном голосовании конкурса «Вкусы России», проголосовать можно по ссылке, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Голосование конкурса будет длиться по 2 декабря.

«Сегодня Московская область вторая в России по выпуску сыра. Изготовлением фермерских подмосковных сыров заняты около 100 производителей», — отмечается в материале.

В регионе изготавливают разнообразные сорта: итальянский пармезан, норвежский брюност, кипрский халуми, арабский шанклиш. Самыми любопытными стали горгонзола от сыроварни «Альдини» Орехово-Зуевского округа, губернаторский сыр из истринской сыроварни «Русский пармезан», «Пьяная коза» из Балашихи, который вызревает в сухом красном вине с травами, «Козье поленце» в золе из Талдомского округа.

В Дмитровском городском округе появится сырный кластер в 17 гектаров, где расположатся пять резидентов. Они будут делать популярный продукт по лучшим мировым технологиям.

После запуска заводов Подмосковье станет абсолютным лидером по сыроварению в России.

Национальный конкурс брендов «Вкусы России» призван познакомить жителей страны с многообразием региональных продуктовых брендов и продемонстрировать потенциал их развития. В конкурсе участвует более 500 брендов со всей страны, в том числе 25 от Московской области.