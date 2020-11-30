РИАМО - 30 ноя. В Москве не наблюдалось серьезных пробок из-за ледяного дождя, так как коммунальные службы привели территорию города в надлежащее состояние максимально оперативно, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

В прошлые годы, как только выпадал первый ледяной дождь, Москва вставала в многокилометровых заторах. Но в этом году масштабных пробок не наблюдалось.

«В этом году климатическая зима началась с нескольких переходов температуры через ноль и ледяного дождя. Бороться с ним сложнее, чем со снегопадами и морозами. А потом еще и снег пошел — до 15 сантиметров за двое суток выпало. Справились. Все службы вышли на дежурство, обработали дороги и очистили город», — сказал Бирюков в интервью «Российской газете», опубликованном в понедельник.

По его словам, в настоящий момент существует целая методология обработки дорог и улиц, пешеходно-тропиночного пространства.

«Если вывести технику на обработку дорог противигололедными реагентами и прометание улиц утром, часов с 6:00 до 10:00, или вечером, с 17:00 до 21:00, то сразу возникнет транспортный коллапс. Необходимо выбирать время, когда поток автомобилей еще не выехал или наоборот, когда машины большей частью разъехались», — подчеркнул заммэра.

Бирюков отметил, что столичным коммунальщикам удается содержать столицу в нормальном состоянии. При этом в результате работ не замедляется движение машин, а пешеходы передвигаются максимально безопасно.