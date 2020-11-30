РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 ноя. В подмосковных Люберцах определили победителей пятого тура четвертого сезона игр любительской баскетбольной лиги.

Восемь команд Люберецкой любительской баскетбольной лиги встретились накануне на площадке Дворца спорта «Триумф» в рамках пятого тура четвертого сезона. В ее состав вошли команды из Москвы и Московской области.

«Итоги прошедших игр: «Олимп» - «Малаховка-2» - 83:71, «Шарик» - «Вихрь» - 54:92, Old school - «БК Самолет» - 59:94, Summer - Ip-Home - 81:36», - говорится в сообщении.

Спортсмены любительской лиги борются за Кубок городского округа Люберцы по баскетболу среди мужских команд. Финал открытого Кубка состоится в мае 2021 года.

В новом сезоне за чемпионский кубок играют 12 команд: 144 баскетболиста из городского округа Люберцы, подмосковных муниципалитетов и Москвы.