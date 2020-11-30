РИАМО - 30 ноя. В Одинцовском городском округе началась подготовка к Новому году, в этом году на территории муниципалитета установят более 80 рождественских елей, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Празднично будут украшены центральные улицы и площади населенных пунктов, парки и скверы. Как отметил глава муниципалитета Андрей Иванов, отсутствие массовых мероприятий не помешает создать жителям праздничное настроение.

«В Одинцове традиционно мы установили новогоднюю елку в центре «Баранки». Уже начали активно украшать Центральную площадь, а также наши парки имени Ларисы Лазутиной и «Раздолье». В последнем в начале декабря появится бесплатный каток для всех желающих. Несмотря на сложившуюся в стране и мире эпидемиологическую ситуацию и отсутствие в этом году массовых новогодних гуляний, мы не оставим наших жителей без праздничного настроения», – сказал Иванов.

Помимо этого, на Центральной площади в Одинцове появится самый большой каток в Подмосковье. Его площадь составит более 6 тысяч квадратных метров. Заливка катка начнется при устоявшейся температуре в минус 5 градусов.