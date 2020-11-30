РИАМО - 30 ноя. Вечером в понедельник столичные дороги будут загружены до 7 баллов из 10 возможных, водителям стоит быть аккуратнее из-за непогоды, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Кстати, сегодня (30 ноября - ред.) лучше парковаться подальше от рекламных щитов и деревьев. Синоптики обещают порывы ветра до 15 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Из-за проведения дорожных работ особенно сильные затруднения дорожного движения ожидаются на 82-м километре внутренней и внешней стороны Третьего транспортного кольца, на Волоколамском шоссе, на проспекте Мира, на Большом Каменном мосту, 31-м и 53-м километрах МКАД, на Нижегородской эстакаде и Пятницком шоссе.

Особенно загруженными будут такие магистрали, как Щелковское шоссе, проспект Мира, Волоколамское шоссе, Ленинградское шоссе перед МКАД.