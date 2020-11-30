РИАМО - 30 ноя. Специальная уборочная техника, работающая на территории Москвы, является одной из лучших не только в России, но и в мире, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, обновлять ее пока нет необходимости, так как сроки эксплуатации еще не вышли.
«Техника, что работает в Москве, лучшая по комфорту, быстроходности и производительности не только в стране, но и по сравнению с другими столицами мира. Двигатели у всех машин — не ниже четвертого-пятого класса», — сказал Бирюков в интервью «Российской газете», опубликованном в понедельник.
Он подчеркнул, что в парке в текущем году появились новинки. К примеру, электропылесосы, которые должны прийти на смену механическим с дизельными и бензиновыми двигателями. В настоящий момент они проходят испытания.
По словам Бирюкова, положительный эффект от такого вида техники уже наблюдается. Кроме того, решается вопрос перевода столичной техники на газомоторное топливо.
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