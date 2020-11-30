РИАМО - 30 ноя. Специальная уборочная техника, работающая на территории Москвы, является одной из лучших не только в России, но и в мире, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, обновлять ее пока нет необходимости, так как сроки эксплуатации еще не вышли.

«Техника, что работает в Москве, лучшая по комфорту, быстроходности и производительности не только в стране, но и по сравнению с другими столицами мира. Двигатели у всех машин — не ниже четвертого-пятого класса», — сказал Бирюков в интервью «Российской газете», опубликованном в понедельник.

Он подчеркнул, что в парке в текущем году появились новинки. К примеру, электропылесосы, которые должны прийти на смену механическим с дизельными и бензиновыми двигателями. В настоящий момент они проходят испытания.

«Посмотрели на их работу летом, зарекомендовали себя хорошо. Сейчас устроим им проверку зимой. Стараемся делать все для того, чтобы вредных выбросов стало меньше и воздух в городе был все чище», — отметил заммэра.

По словам Бирюкова, положительный эффект от такого вида техники уже наблюдается. Кроме того, решается вопрос перевода столичной техники на газомоторное топливо.