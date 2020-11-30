РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 ноя. Юные спортсмены из Люберец заняли призовые места на Открытых соревнованиях по легкой атлетике памяти заслуженного тренера России В.П. Кузнецова, говорится в сообщении комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации округа.

«Порядка 100 юных легкоатлетов из Подмосковья в возрасте от 13 до 20 лет собрались на Открытых соревнованиях памяти заслуженного тренера России Валентина Петровича Кузнецова в Щелкове. Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва Люберец на состязаниях завоевали одну серебряную и три бронзовые медали», - говорится в сообщении.

Ерещенко Екатерина заняла 2 место на дистанции 50 метров и 3 – на дистанции 300 метров. Брыксин Дмитрий завоевал 3 место на дистанции 50 метров и Семина Александра получила 3 место на дистанции 600 метров.

Заслуженный тренер РФ Кузнецов на протяжении многих лет тренировал юных легкоатлетов в подмосковном Щелкове. Нынешние соревнования памяти Валентина Кузнецова стали 22.