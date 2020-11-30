РИАМО - 30 ноя. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, согласно которому государственные и муниципальные служащие, а также военные не смогут иметь второе гражданство, сообщает Газета.ru.

Сведения об этом опубликованы на сайте базы данных нижней палаты парламента.

«Данный проект <…> нацелен на уточнение положений отдельных актов в законодательстве Росси», — говорится в сообщении.

Госслужащие должны будут информировать о прекращении российского гражданства и получении документа на право жить в другой стране.

Потенциальные госслужащие должны будут сообщать об том, что они не являются гражданами РФ или имеют иностранное гражданство, вид на жительство. Сведения нужно будет направлять работодателю.