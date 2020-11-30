РИАМО - 30 ноя. В ходе подготовки ко Всемирному дню инвалидов, который ежегодно отмечается 3 декабря, в Одинцовском округе проводится месячник осведомленности о проблематике инвалидности, в его рамках в Ледовом дворце «Армада» состоялся открытый турнир Одинцовского городского округа по следж-хоккею, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Цель месячника - еще раз доказать, что отклонения в здоровье – не приговор, а индивидуальная особенность человека. Она не должна мешать нормальной жизни, общению, самореализации. Открывая соревнования по следж-хоккею, глава муниципалитета Андрей Иванов обратил внимание участников и зрителей на символичное название турнира: «Преодоление».

«Я хочу еще раз выразить свое восхищение людьми, которых инвалидность не сломила. Наоборот, она послужила для них вызовом, который они приняли. Им удалось преодолеть трудности, главная из которых – преодоление самого себя», - сказал Иванов.

Турнир был приурочен к третьей годовщине со дня создания детской следж-хоккейной команды «Умка». Решение организовать секцию по адаптивному хоккею было принято главой округа Андреем Ивановым в 2017 году. Сегодня в «Умке» играют 10 человек. Это ребята с ДЦП, синдромом Дауна и другими физическими и ментальными особенностями.

«Такие мероприятия крайне важны не только для ребят с инвалидностью, но и для их родителей. Это повод порадоваться успехам своих детей, их стремлению, несмотря ни на что, быть самостоятельными, идти по пути самореализации», - подчеркнул заместитель главы администрации Одинцовского округа Олег Дмитриев.

Секретарь Координационного совета Одинцовского городского округа по делам лиц с инвалидностью и ОВЗ Христина Сергеева отметила, что адаптивный спорт и, в частности, следж-хоккей - еще одна возможность для социализации и социальной интеграции ребят, которые в силу жизненной ситуации существенно ограничены в движениях. Такие мероприятия - сильнейшая мотивация для ребят развиваться и двигаться вперед.

Вместе с одинцовскими следж-хоккеистами на поле вышли игроки из тульской команды «Тропик» и сборной Москвы. Всего - 35 спортсменов. Организаторы принципиально не стали определять лучших. По итогам игр каждая ледовая дружина получила золотые медали победителей.