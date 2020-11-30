РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 30 ноя. В понедельник на территории спортивного комплекса «Котельники» состоялась торжественная церемония награждения волонтеров городского округа Котельники за проявленную активную гражданскую позицию в период первой волны коронавируса, говорится в сообщении министерства физической культуры и спорта Московской области.

Работники физкультурно-спортивной отрасли создали волонтерское движение и оказывают помощь нуждающимся в доставке продуктов и лекарств на дом, а также в решении бытовых вопросов. На сегодняшний день в Котельниках находятся 23 волонтера, проявивших активную социальную и гражданскую позицию.

«Сегодня мы поблагодарили волонтеров. Более 2 тысяч подмосковных спортсменов принимали и до сих пор принимают участие в ежедневной волонтерской деятельности. Они адресно помогают людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, тем, кто находится на самоизоляции и лишен общения с близкими людьми. Спортсмены - одни из первых, кто начал оказывать помощь людям. Это хороший пример социальной ответственности граждан. Всего в период пандемии волонтеры совершили более 12 тысяч выездов и выдали 43 230 комплектов помощи», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

За весенний период волонтеры совершили 1183 выезда: 803 - от учреждений и 380 - от спортивных школ. Выдали 3279 комплектов помощи: 1129 - от учреждений и 2150 - от спортшкол. Подобная деятельность осуществлялась в 55 городских округах Подмосковья.