РИАМО - 30 ноя. Инспекторы начали проверку строящегося диализного центра в Сергиево-Посадском городском округе, площадь трехэтажной постройки составляет порядка 2215 квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«На объекте инспекторским составом выявлены нарушения требований проектной документации. Подрядная организация обязалась устранить недочеты до окончания проверки», - сказал начальник регионального Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

На текущий момент на объекте ведутся работы по монтажу внутренних инженерных сетей, а также отделочные. В диализном центре будет осуществляться лечение пациентов с хроническими заболеваниями. Планируемая мощность учреждения составляет 126 процедур в сутки.

Завершение работ запланировано на II квартал 2021 года.