РИАМО - 30 ноя. До конца первого квартала 2021 года в Московской области собираются открыть шесть новых почтовых офисов, которые помогут снизить нагрузку на уже существующие отделения, сообщил РИАМО представитель пресс-службы макрорегиона Москва «Почты России».

В следующем году также на территории области запланировали модернизацию 153 почтовых отделений. Жители быстрорастущих городов региона получат возможность пользоваться широким спектром почтовых услуг в шаговой доступности.

«В ближайшие четыре месяца в Подмосковье будут открыты шесть новых почтовых отделений: до конца текущего года запланировано открытие трех новых отделений, еще трех – в первом квартале 2021 года», - сказал собеседник агентства.

В октябре 2020 года при Мособлсуде открылось почтовое отделение для обеспечения бесперебойной пересылки корреспонденции.

Отделения почтовой связи будут отвечать всем требованиям государственной программы «Доступная среда». Планируется оснастить все отделения полным комплексом средств доступности для маломобильных групп посетителей: пандусами, кнопками вызова, специальными тактильными элементами, включая таблички с режимом работы с использованием шрифта Брайля, местами для предоставления услуг клиентам, передвигающимся на колясках.