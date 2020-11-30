РИАМО - 30 ноя. В Подмосковье могут ужесточить ответственность за несанкционированные свалки, в текущем году на территории региона их выявили свыше 4 тысяч, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.
Однако на сегодняшний день субъекты лишены права привлечения к ответственности в рамках земельного надзора за несанкционированные свалки. Эта функция возложена только на федеральные органы (Россельхознадзор, Росприроднадзор).
Он также отметил, что в области на начало 2019 года отсутствовала единая система отслеживания за нелегальными навалами. По поручению губернатора был организован единый реестр. Системный подход позволил снизить количество свалок на 29%.
Между тем, в этом году в Подмосковье ликвидировали 4307 свалок. Их обнаружили как в этом, так и в прошлые годы. В реестре сейчас насчитывается 456 несанкционированных свалок (общее количество, которое выявляется всеми ведомствами).
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