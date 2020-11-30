РИАМО - 30 ноя. В Подмосковье могут ужесточить ответственность за несанкционированные свалки, в текущем году на территории региона их выявили свыше 4 тысяч, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Однако на сегодняшний день субъекты лишены права привлечения к ответственности в рамках земельного надзора за несанкционированные свалки. Эта функция возложена только на федеральные органы (Россельхознадзор, Росприроднадзор).

«Поэтому мы предлагаем внести новую статью в КоАП Московской области по привлечению к ответственности собственников участков за несоблюдение обязанностей по недопущению свалок. А также ужесточить ответственность за несанкционированное размещение отходов по статье 8.2 КоАП РФ», - сказал заведующий отделом организации контрольной деятельности управления правового обеспечения Вадим Скворцов.

Он также отметил, что в области на начало 2019 года отсутствовала единая система отслеживания за нелегальными навалами. По поручению губернатора был организован единый реестр. Системный подход позволил снизить количество свалок на 29%.

Между тем, в этом году в Подмосковье ликвидировали 4307 свалок. Их обнаружили как в этом, так и в прошлые годы. В реестре сейчас насчитывается 456 несанкционированных свалок (общее количество, которое выявляется всеми ведомствами).