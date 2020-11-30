РИАМО - 30 ноя. В новой Москве и на востоке столицы выставлены на торги для сдачи в аренду 13 земельных участков, арендаторы смогут построить там частные жилые дома, подсобные помещения, гаражи или использовать для занятия садоводством, сообщается на официальном сайте мэра города.
Площадь участков составляет 0,09-0,18 гектара. 12 объектов находятся во Внуковском, Вороновском, Кленовском, Новофедоровском и Роговском поселениях. Один участок расположен на Златоустовской улице в Восточном административном округе.
После строительства дома и оформления на него права собственности участок можно будет выкупить за 40% от его кадастровой стоимости. Аренда будет предоставляться на 1,5 года.
Выкупить участок может не только физическое лицо, но и юридическое. Во время пандемии власти мегаполиса предоставили малому бизнесу беспроцентную отсрочку платежей на второй квартал 2020 года за выкуп арендованного имущества. Этой возможностью воспользовались более 3,2 тысячи компаний.
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