РИАМО - 30 ноя. В подмосковном Клину задержали 43-летнего ранее судимого жителя Белгородской области, который находится в федеральном розыске, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Московской области.

Во время патрулирования сотрудникам Росгвардии поступил сигнал тревоги. После получения сигнала экипаж отправился в магазин на улице Карла Маркса, который располагается в Клину.

«По прибытию на охраняемый объект росгвардейцы задержали мужчину, который находился в магазине в состоянии алкогольного опьянения, и передали его полиции», – говорится в сообщении.

Гражданин, которого задержали сотрудники вневедомственной охраны, разыскивался за совершение преступления на территории Белгородской области.

В ближайшее время преступника передадут инициатору розыска.