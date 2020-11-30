РИАМО - 30 ноя. В понедельник исполнительный директор РДШ Ирина Плещева и известный шеф-повар Константин Ивлев представили новое меню для школьников, говорится в сообщении пресс-службы Российского движения школьников.

Пресс-конференция о старте нового проекта «Шеф в школе: Перезагрузка школьного питания» прошла в школе №17 города Одинцово.

«Мы в РДШ провели опрос, чтобы выяснить, как сейчас обстоят дела в школьных столовых. Топ нелюбимых детьми блюд возглавили рыбные котлеты, гороховое пюре и жареная печенка. Сейчас, в осенний сезон, самыми желанными блюдами школьники назвали овощные салаты, свежие овощи, фрукты и разнообразную выпечку», — сказала Плещева.

Она добавила, что дети хотели бы, чтобы к ним прислушивались и они могли принимать участие в решении вопросов, которые относятся к ним напрямую.

После ввода нового меню дети смогут выбирать закуски, первое и второе блюда на линии раздачи. В столовых появятся каши в гранулах, сезонные продукты и джемы, новые форматы сервировки и подачи блюд.

Шев-повар провел дегустацию, чтобы гости увидели, как будут выглядеть блюда при подаче. Также гости могли попробовать новое меню школьников. На линии раздачи были представлены мешочки из сыра сулугуни с зеленью, овощное соте и куриная грудка, запеченная с сыром и шпинатом, которая особенно понравилась детям.

«Наша задача — сделать еду такой, какую дети хотели бы есть. Необходимо сделать питание разнообразным, чтобы был выбор: два-три салата, несколько супов, гарниров, блюд мясо-птица и рыба или морепродукты. Только при вкусном и разнообразном питании дети перестанут перекусывать на ходу фастфудами и чипсами», — сказал Ивлев.

Он отметил, что есть дети, которым по медицинским показаниям нельзя употреблять какие-либо продукты или которые по собственным убеждениям придерживаются вегетарианства. Таких детей все больше. Повар предлагает вводить в питание школьников разделение: основное меню, вегетарианское и безглютеновое.

В начале ноября представители Российского движения школьников и Константин Ивлев побывали в Тимоновской школе подмосковного Солнечногорска, где вместе с главой городского округа и школьниками оценили организацию горячего питания, а также продегустировали меню, приготовленное и представленное на раздаче лично шефом.

В ближайшее время проект «Шеф в школе: Перезагрузка школьного питания» распространится на разные регионы страны. Следующим регионом, куда отправится Константин Ивлев, станет Ненецкий автономный округ.