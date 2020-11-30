РИАМО - 30 ноя. Спортсмен из Подмосковья Семен Павличенко в составе сборной России удостоился бронзовой медали на этапе кубке мира по санному спорту, который проходил в австрийском Игльсе, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Отечественные спортсмены в лице Всеволода Кашкина, Екатерины Катниковой, Константина Коршунова, а также Семена Павличенко завоевали бронзовые награды в командной эстафете. Россияне отстали от лидеров на 0,121 секунды.



«Подмосковный саночник Семен Павличенко — один из лидеров национальной сборной. Он неоднократно выступал на самых крупных международных состязаниях и непременно приносил пользу команде. Следующий этап кубка мира пройдет 5-6 декабря в немецком городе Альтенберг. Сборная России проведет работу над ошибками и постарается забраться на первую ступень пьедестала почета. Будем болеть за наших спортсменов», — сказал министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.

Лидерами стали атлеты из Германии, они завоевали золото. Австрийцы взяли серебряную награду этапа.