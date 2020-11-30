РИАМО - 30 ноя. С февраля 2019 года сотрудники управления Роспотребнадзора по Подмосковью изъяли свыше 5,5 тысячи единиц табачной продукции без специальных акцизных марок, сообщается на официальном сайте ведомства.
Также с июля 2019 года специалисты ведомства проверили 67 торговых объектов, проинспектировали 11 770 единиц обувных товаров.
Сотрудники Роспотребнадзора изъяли 1508 единиц обувной продукции без маркировки средствами идентификации и специальными акцизными марками на общую сумму 1262,1 тысячи рублей.
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