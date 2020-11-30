РИАМО - 30 ноя. С февраля 2019 года сотрудники управления Роспотребнадзора по Подмосковью изъяли свыше 5,5 тысячи единиц табачной продукции без специальных акцизных марок, сообщается на официальном сайте ведомства.

«В отношении табачной продукции управлением Роспотребнадзора по Московской области проверено 103 объекта, проинспектировано 21 877 единиц табачной продукции. Изъята табачная продукция без маркировки средствами идентификации и специальными акцизными марками в количестве 5567 единиц продукции на общую сумму 603,4 тысячи рублей», - говорится в сообщении.

Также с июля 2019 года специалисты ведомства проверили 67 торговых объектов, проинспектировали 11 770 единиц обувных товаров.

Сотрудники Роспотребнадзора изъяли 1508 единиц обувной продукции без маркировки средствами идентификации и специальными акцизными марками на общую сумму 1262,1 тысячи рублей.