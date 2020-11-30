РИАМО - 30 ноя. Первого декабря с 06:40 до 06:40 11 декабря на участке Серпухов – Тарусская будут проводиться путевые работы, в связи с этим корректируется расписание дальних пригородных поездов на Курском направлении Московской железной дороги, говорится в сообщении пресс-службы Центральной пригородной пассажирской компании.

Изменения коснутся поездов, следующих от или до Тулы, Серпухова, Чехова.

«Для удобства пассажиров будут запущены компенсационные автобусы: по будням (1 – 4, 7 – 10 декабря)», - говорится в сообщении.

Автобус Ясногорск – Подольск будет отправляться в 10:20 от станции Ясногорск. Он проследует с остановками у станций Тарусская и Серпухов.

Автобусы Серпухов – Тула-1 будут отправляться в 17:20 с привокзальной площади Серпухова (напротив пригородных касс). Они проследуют с остановками у станций Тарусская и Ясногорск.

Маршруты будут работать и на выходных, 5 – 6 декабря. Так, автобус Тула-1 – Серпухов отправится в 10:45. Автобус Ясногорск – Серпухов отправится в 11:15. Автобус Тарусская – Серпухов отправится в 11:30. Они проследуют без остановок.

Три автобуса Серпухов – Тула-1 отправятся в 17:20 с привокзальной площади Серпухова (напротив пригородных касс). Они проследуют с остановками у станций Тарусская и Ясногорск.

Для проезда на компенсационном автобусе необходимо предъявить действительные билеты или абонементы ЦППК.