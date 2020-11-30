РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 ноя. Жителям подмосковных Люберец 1 декабря онлайн расскажут об истории возникновении хоккея, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Центральная библиотека имени Сергея Есенина приглашает люберчан на онлайн-мероприятия 1 декабря. В 10:30 пройдет информационная страница «Большой век хоккея». В 11:00 стартует литературное путешествие - «Есенинка рекомендует: Ю. Несбе «Королевство», - говорится в сообщении.

В 12:00 пройдет исторический экскурс «Синопская победа. День воинской славы России». в 12:15 начнется виртуальный вернисаж «Зима на полотнах русских живописцев. Аркадий Пластов». В 12:30 состоится видеообзор, посвященный 75-летию актера Геннадия Хазанова.

Мероприятия пройдут по ссылкам: https://www.instagram.com/eseninka_lubertsy и https://vk.com/eseninka_lubertsy.