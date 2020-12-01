РИАМО - 1 дек. Пилотный проект маркировки лекарств стартовал в России в 2017 году и показал свою эффективность в решении проблемы некачественных медикаментов, сообщает «Эксперт».​

С июля 2020 г. те, кто ввозят в Россию лекарства или производят их, а также хранят, реализуют, отпускают, передают, применяют и уничтожают лекарственные средства, обязаны вносить информацию в национальную систему маркировки «Честный знак».

На производстве каждому лекарству присваивается и наносится на упаковку уникальный цифровой код. Затем логистические компании и дистрибьюторы заносят в систему «Честный знак» данные о лекарствах. Аптеки также должны передать в систему информацию о полученных от поставщика препаратах. Данные о выбытии товара из аптеки также оказываются в системе. Этот этап обеспечивают кассы ОФД.

По цифровому коду с помощью приложения потребитель может отследить происхождение лекарства и его подлинность, срок годности, номер партии, уникальный номер товара. Больницы также обязаны отправлять данные о прибытии и выбытии лекарств.

Такая система позволяет избежать попадания к потребителю некачественных лекарств, фальсификатов или препаратов, которые были по мошеннической схеме выведены в реализацию из системы госзакупок. При помощи маркировки государственные органы могут контролировать количество лекарств, выпущенных на заводе, а затем — их число на складах и в аптеках. Все препараты учтены, а это значит, что подделать что-то не получится.

«Ситуация с лекарствами всегда на особой повестке, потому что это жизненно необходимый товар. Выявление нарушений позволяет в режиме реального времени снимать бракованные, фальсифицированные или некачественные партии лекарств с продажи. Это делает маркировку одной из самых эффективных и технологичных мер защиты потребителя», - сказал глава организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.

Система маркировки позволит не пропускать на рынок РФ недоброкачественные препараты или изымать их с рынка в автоматизированном режиме. Также это сэкономит бюджетные средства, предотвращая мошеннические схемы в госзакупках. Кроме того, маркировка позволит отследить конечного потребителя препаратов, закупленных за счет казны, поможет держать цены на лекарства под контролем, управлять резервами препаратов.

Бывшие покупатели фальсифицированной продукции станут клиентами честных компаний. Логистикой станет проще управлять, за счет чего станут меньше издержки у бизнеса. Также маркировка позволит производителям вывести поставки на мировой уровень.

При этом главным получателем выгоды в случае с маркировками станет потребитель. С помощью смартфона любой сможет проверить качество получаемого лекарства.

«Существенного повышения цен для потребителя не будет. Оно может составить копейки, но, по словам экспертов, это нивелируется за счет того, что выиграет добросовестный бизнес, поставляющий качественные лекарства», — считает Павлов.​