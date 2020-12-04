Елочные базары начнут открываться по всему Подмосковью с 4 декабря, всего в регионе будет около 400 елочных базаров, на них жители смогут купить отечественные и зарубежные живые ели, а также искусственные елки.

Елочные базары будут работать в Подмосковье с 4 декабря по 10 января. Также ели появятся в крупных сетевых магазинах и на онлайн-платформах.

РИАМО составило карту размещения елочных базаров в Подмосковье в 2020 году. Для того, чтобы подробно рассмотреть карту, нажмите на кнопку увеличения масштаба карты в правом нижнем углу карты.