РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 ноя. Студенты Московской архитектурной школы «Марш» в лофт-пространстве «Музей» представили три проекта реновации Балашихинской хлопкопрядильной фабрики, предложив в будущем открыть там МФЦ и фэшн-инкубатор, идеи имеют шанс на воплощение, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В течение трех месяцев студенты изучали историю и архитектуру фабрики, чтобы предложить идеи по ее обновлению. Каждый из проектов по итогам встречи получил ряд рекомендаций и поправок, после которых студентам предстоит сделать работу над ошибками.

«Мы подумали, что было бы очень интересно вернуть фабрике былую роль значимого объекта для горожан. Мы ставили задачу перед студентами придумать такие проекты, чтобы они помогли вдохнуть в фабрику новую жизнь. Студенты сюда много раз приезжали, обмеряли фабрику вдоль и поперек. Нужно было четкое понимание, что можно здесь воплотить, а что нет», — сказал преподаватель Московской архитектурной школы «Марш» Григорий Гурьянов.

Результатом мозгового штурма стали три проекта реновации. Студенты посчитали фабрику удачным местом для размещения центра модных индустрий, учебной пожарной дружины и офиса МФЦ «Мои документы». Идея проекта МФЦ отражена в его названии — «Место, которое решает проблемы».

По словам архитектора Ольги Селиванец, в этом центре можно будет сделать почти все. Здесь появятся множество бытовых сервисов, начиная от фотостудии, ателье.

«Разместятся развлекательные и досуговые площадки. Мы работали с одним из самых больших корпусов, который выходит на улицу Крупешина», — отметила Селиванец.

Идеи начинающих архитекторов имеют шанс на воплощение. Их реализация будет зависеть от экономической активности населения в следующем году. Когда покупательская способность жителей выйдет на допандемийный уровень, можно будет говорить о создании инвестиционных моделей.