РИАМО - 30 ноя. Видеокамеры, фиксирующие нарушения правил выброса крупногабаритного и строительного мусора, установили в подмосковном Реутове, они позволили выявить уже несколько нарушителей порядка, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета Станислава Каторова.

«В Реутове были установлены несколько фотоловушек для борьбы с теми, кто выкидывает крупногабаритный или строительный мусор на территории города. Несмотря на то, что на территории города есть 126 контейнерных площадок и ежедневно работают 5 машин по вывозу ТКО (твердые коммунальные отходы) и 2 по вывозу РСО (раздельный сбор отходов), жители часто сообщают о мусоре, выброшенном прямо на улицах. Скрытые камеры наблюдения, установленные по поручению губернатора Подмосковья, помогают нам выявлять нарушителей и выставлять им штрафы за загрязнение территорий», - сказал Каторов.

Таким образом удалось ликвидировать стихийную свалку во дворе жилых домов №№10, 12 и 14 по Транспортному переулку, также строительный мусор, старая мебель и другие отходы часто появляются рядом с мусорными баками по адресу: улица Новая, 15, нарушители также выявлены.

«Адреса, по которым установлены камеры, мы не будем озвучивать. Однако в этом и нет смысла, скоро они будут установлены по всему городу. Считаю такую борьбу со свалками у жилых домов разумной», - пояснила начальник отдела по вопросам ликвидации самовольных, недостроенных объектов и экологии администрации городского округа Реутов Надежда Крылова.

За выброс крупногабаритного мусора на территории города нарушителям грозит административный штраф по статье 8.2 КоАП РФ.

В июле 2020 года на улице Новой, владение 1 по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева открылся пункт бесплатного приема крупногабаритных отходов «Мегабак». Для вывоза строительных отходов жители Реутова также могут заказать бункер, эта услуга платная.

Каторов призвал горожан подключиться к работе по соблюдению чистоты на территории Реутова.

«Сделать наш город идеально чистым мы можем только вместе. Прошу всех неравнодушных граждан отправлять ваши фото и видео с фиксацией фактов выброса мусора в неположенных местах на электронный адрес: musor@reutov.net», - подчеркнул он.