РИАМО - 30 ноя. В столице сотрудник Федеральной службы охраны покончил с собой во время несения службы на территории Московского Кремля, сообщает ТАСС.

«Сотрудник ФСО покончил с собой во время службы. По данному факту проводится проверка», — сказал агентству источник в правоохранительных органах.

При этом, по его словам, не подтверждается информация о том, что сотрудник состоял в личной охране президента РФ.​

Подробности происшествия уточняются.