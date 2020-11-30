РИАМО – 30 ноя. Умер основатель бренда «Б. Ю. Александров» и президент «Ростагроэкспорта» Борис Александров, сообщает Nation News.

Бизнесмен скончался в понедельник. Ранее у него был обнаружен коронавирус.

«Известно, что Борис Александров тяжело переносил заболевание», - отмечает издание.

В больницу Александров попал 23 ноября. Он находился на аппарате ИВЛ.​​

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Текстовая трансляция

30 НОЯБРЯ

- Власти Москвы не планируют вводить новые ограничения для предприятий из‑за Covid. В мегаполисе усилят контроль за соблюдением противоэпидемиологических мер в общественных местах.

- В Подмосковье ежедневно госпитализируют около 1 тысячи человек с коронавирусом. Всем Covid-пациентам в случае необходимости предоставят возможность госпитализации, чтобы больные смогли пройти тесты, сделать анализы и получить лечение.

- В Подмосковье проработают сокращение ограничительных мер, которые ввели в связи с распространением коронавирусной инфекции, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Наша задача - избежать дальнейших ограничений. Более того, обращаю внимание наших юристов, нужно внимательно посмотреть и те, которые могут быть избыточными на данном этапе

- В Подмосковье планируют открыть около 90 пунктов вакцинации от Covid‑19. Пункты будут в каждом муниципалитете.

- В Москве госпитализировали еще 1329 человек с коронавирусом. На аппаратах ИВЛ в столичных больницах находятся 396 Covid‑пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 26 338 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 064 больных. В Москве - 6 511.

- В Москве не планируют закрывать фудкорты в ТЦ из‑за коронавируса. ТЦ соблюдают антиковидные меры

- 74 пациента с коронавирусной инфекцией умерли в столице за сутки. За весь период пандемии жертвами Covid-19 в городе стали 8902 человека.